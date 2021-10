ANCONA – Sale a 3090 il bilancio delle vittime per il Covid-19 nelle Marche: tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre donne, tutte con patologie pregresse, ovvero una 63enne di Urbisaglia, un’anziana di 94 anni di Monsampietro Morico e una 95enne di Mondolfo.

Sul fronte ospedaliero sono in totale 54 ricoveri, uno in meno rispetto a ieri ma si registra un ingresso in più nelle rianimazioni, dove i degenti sono 15.

Per quanto riguarda il contagio, come sempre accade nel week end sono stati eseguiti meno tamponi e si registra in totale, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi, un rapporto positivi/testati del 7,9%. Sono 37 i casi positivi, divisi principalmente tra le province di Pesaro Urbino (21 casi) e Ancona (12 positivi). L’incidenza è in rialzo rispetto a domenica: sono 26 i casi positivi ogni 100 mila abitanti.