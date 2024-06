JESI – Rogo in zona Ponte Pio a Jesi, le fiamme sono divampate poco dopo le 13 in un campo di grano battuto e si stanno estendendo per diversi ettari a causa del vento. È in corso l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con sette mezzi provenienti dalla centrale di Ancona, Jesi e Arcevia. In arrivo anche l’elicottero da Arezzo. Anche i carabinieri stanno monitorando la situazione perché il rogo sarebbe arrivato a lambire le strade. È stato attivato il Coc, il sindaco è sul posto. Chiusa al traffico via Baldeschi Baleani, evacuata anche una famiglia che risiede lungo la via a scopo precauzionale, visto che il rogo si sta avvicinando alle abitazioni. Sul posto c’è anche la protezione civile.