MONTEMARCIANO – Proseguono le indagini dopo la tragedia avvenuta nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi sul lungomare di Montemarciano, quando una donna di di 38 anni, ha sbandato con l’auto travolgendo una coppia in bici. Hanno perso la vita Alberto Catani, 42 anni e la sua compagna, Stefania Viterbo di 39. I funerali della donna si terranno lunedì, nel suo paese di origine, a Triggiano in provincia di Bari. Da circa un anno aveva raggiunto il suo compagno nelle Marche. L’ultimo saluto ad Alberto, molto conosciuto per la sua carriera calcistica è fissato per lunedì alle 17,30 alla Chiesa di Marina di Montemarciano.

I due, quella maledetta notte, tornavano a casa in bici dopo essere stati a cena sul lungomare. Il Pm della procura di Ancona, Andrea Laurino, ha aperto un procedimento penale per duplice omicidio stradale a carico della conducente della Panda, una 38enne che si trovava in auto insieme alla figlioletta di 7 anni. Entrambe sono illese, seppur sotto choc. L’automobilista, inizialmente in arresto, è stata poi liberata per insussistenza di esigenze cautelari, in attesa degli esiti degli esami tossicologici a cui è stata sottoposta in ospedale.

