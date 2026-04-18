PIEVE TORINA – L’incidente è avvenuto intorno alle 11:15 di stamattina. Il motociclista, di 49 anni, stava percorrendo la provinciale 209, la strada che da Pieve Torina porta verso Visso, all’altezza dell’incrocio per Monte Cavallo in località Capriglia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Sul posto i mezzi del 118 e l’eliambulanza, il biker è stato prima stabilizzato e intubato per poi essere trasportato in volo all’ospedale di Torrette. Non ci sarebbe altri mezzi coinvolti.