ANCONA – Gravissimo incidente oggi poco prima delle 18 all’interno della Galleria del Montagnolo ad Ancona, per un scontro che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante.



Diversi i feriti, tre purtroppo i feriti gravi, un padre insieme ai figli, tutti portati a Torrette in codice rosso. Sono gravissime in particolare le condizioni di uno dei figli, di appena tre anni. Il piccolo ha avuto un arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto prima di essere condotto in Ospedale.



Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scontro frontale. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona, insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari. La galleria è attualmente chiusa al traffico per i soccorsi