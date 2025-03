Viva Servizi informa che si concluderà venerdì 21 marzo l’intervento di rifacimento della fognatura in via Don Riganelli (nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Veneto) nel Comune di Fabriano.

La lunghezza totale dell’intervento è di circa 200 mt e prevede l’installazione di una nuova tubazione in pvc. La riapertura al traffico da parte della Polizia Municipale del tratto di via Don Riganelli, compreso tra via Dante Alighieri e via Grifoni (davanti la filiale di Intesa San Paolo), avverrà al termine dell’intervento.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi, confermando l’impegno a contenerli il più possibile.