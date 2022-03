ASCOLI PICENO – In extremis è arrivata la risposta del Governo e le Associazioni degli autotrasportatori aderenti ad Unatras hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, scongiurando il tir lumaca previsto per questo sabato. Nella riunione la Vice Ministra Teresa Bellanova ha discusso con i rappresentanti di categoria i testi delle norme da inserire nel provvedimento urgente che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare.

Si tratta di un provvedimento emergenziale, ad hoc per l’autotrasporto, richiesto a gran voce da UNATRAS sul caro gasolio, che aumenta ulteriormente l’attuale rimborso sulle accise e riguarda norme di settore necessarie al corretto riequilibrio delle condizioni di mercato delle imprese dell’autotrasporto. Il Governo starebbe varando, nello stesso provvedimento, una misura aggiuntiva per ristorare le imprese dai costi esorbitanti del caro energia.

UNATRAS, ribadendo l’apprezzamento per l’impegno profuso dalla viceministra Bellanova, che ha fornito gli elementi necessari a compiere una valutazione complessiva, ha deciso di sottoscrivere il protocollo d’intesa, che sarà sottoposto ai rispettivi organi. Per questo domani sabato 19 marzo alle ore 10.30 presso l’area “ la sosta “ di Porto D’Ascoli si terrà l’assemblea degli autotrasportatori di Confartigianato Trasporti Marche, Fita Cna Marche, Fai Marche che consentirà di esaminare nel dettaglio l’intesa raggiunta e i contenuti del decreto dell’autotrasporto così da valutarne insieme la portata e la corrispondenza alle richieste delle Associazioni. Una vertenza quella in atto da tempo con il Governo per manifestare il grave stato di crisi del comparto.

Il rispetto delle regole è essenziale e fondamentale per superare la difficile fase vertenziale in atto, aggravata dall’incremento registrato sul prezzo del gasolio. Il costante e ormai paradossale aumento del costo del carburante ha determinato una situazione insostenibile per le aziende, in molti casi già costrette a fermare i mezzi per non lavorare in perdita.