JESI – Studente 17enne investito da un’auto e trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Momenti di paura, stamattina poco dopo le 7.30, in via Coppi a Jesi. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane si trovasse in prossimità delle strisce pedonali per attraversare la strada e andare a scuola, quando sarebbe stato centrato da un’utilitaria. Subito soccorso dai presenti, tra i quali un medico, è partita l’immediata chiamata di emergenza e sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118 e la Croce Gialla di Chiaravalle, oltre ai carabinieri per ricostruire i contorni dell’accaduto.