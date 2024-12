ANCONA – Terremoto Ancona del 9 novembre 2022: la gestione della ricostruzione è affidata alla struttura sisma 2016, guidata da Guido Castelli. In finanziaria i primi 5 milioni per il 2025, 7 per il 2026. La stima del danno è di 400 milioni. Fa sapere la sottosegretaria Albano: “Il Governo prosegue nell’impegno di dare certezze e prospettive alle famiglie anconetane rimaste senza casa a seguito della scossa di terremoto del 9 novembre 2022. Per la progettazione e l’avvio delle opere di ricostruzione, affidati alla Struttura del Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, sono stati stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2025 e 7 milioni di euro per l’anno 2026. A partire dal 2027, anche per il terremoto 2022, le Marche potranno accedere alle risorse di oltre 1 miliardo di euro, stanziate dallo Stato per completare le ricostruzioni. Inoltre, per alleviare il carico economico delle famiglie colpite dal sisma 2022, è stata prevista per l’anno 2025 l’esenzione IMU per le abitazioni dichiarate inagibili nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro”.