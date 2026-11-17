Sostenere il commercio, offrire supporto e soluzioni alle attività che operano e vivono in città e invertire il trend delle chiusure degli esercizi commerciali. Questi gli obiettivi emersi nell’incontro di ieri a Palazzo Conventati tra amministrazione comunale e i vertici Confcommercio Marche Centrali.

Obiettivi fissati in un protocollo d’intesa sottoposto al sindaco Sandro Parcaroli dal presidente di Confcommercio, Giacomo Bramucci.

Il documento è stato presentato in seno all’iniziativa “Le chiavi della città” promossa da Confcommercio. Il presidente Bramucci e la responsabile marketing di Confcommercio Marche Centrali, Federica Polacco hanno incontrato il primo cittadino, l’assessore al Commercio Giuseppe Romano e l’assessore alle Politiche Sociali, Francesca D’Alessandro.

L’iniziativa fa seguito all’analisi di Confcommercio realizzata sui dati del Centro Studi Tagliacarne relativi alla situazione delle attività commerciali in città. L’Amministrazione Comunale, apprezzando il lavoro di analisi svolto dalla Confcommercio ritiene opportuno un intervento nella direzione proposta dall’associazione di categoria volto ad affrontare le questioni rilevate dallo studio.

“Lo studio della Confcommercio ha il pregio di offrire uno spaccato della situazione cittadina – spiega il sindaco Parcaroli – che riflette peraltro quella nazionale. L’amministrazione, dal suo insediamento, si è posta l’obiettivo di sostenere le attività economiche con diverse strategie che vanno dal potenziamento delle attività culturali e turistiche, che pure si riflettono positivamente sull’economia cittadina, agli incentivi per le attività. Piena condivisione anche delle finalità legate ad azioni sinergiche sempre per lo sviluppo del capoluogo e delle sue espressioni economiche.

“Quando chiude un negozio, un pubblico esercizio o un’attività di servizio non scompare soltanto un’impresa – avverte il presidente Bramucci – La città perde un luogo di relazione e socialità, un servizio per chi vi abita, un presidio del territorio, un elemento della propria identità. Le economie di prossimità rappresentano una vera e propria infrastruttura economica e sociale delle città: generano occupazione, servizi, relazioni, sicurezza, qualità della vita e attrattività”.

“Tra il 2012 e il 2025 Macerata ha perso 123 attività commerciali. Erano 493, oggi sono 370 – specifica Polacco – Così, per invertire la rotta Confcommercio Marche Centrali ha deciso di proporre al capoluogo un pacchetto di interventi mirati per tutelare le attività presenti e sostenere la rigenerazione urbana. Per questo oggi abbiamo incontrato l’Amministrazione Comunale per consegnare simbolicamente le chiavi dei negozi a simboleggiare la possibilità di riaprire le porte al commercio, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privati nel segno della città come ‘bene comune’ da difendere attraverso un impegno congiunto e responsabile tra istituzioni locali, categorie economiche e residenti”.

Il protocollo rappresenta il punto di partenza di una collaborazione più strutturata per promuovere strategie di sviluppo commerciale, per restituire attrattività, vitalità e prospettive ai nostri centri urbani.

«Questa intesa – sottolinea l’assessore Romano – rappresenta un’importante opportunità per costruire, insieme a Confcommercio Marche Centrali, una strategia concreta di rilancio del tessuto commerciale e sociale della città. Vogliamo favorire nuove occasioni di sviluppo per le attività economiche, valorizzare i negozi di vicinato e rendere i quartieri e il centro storico sempre più attrattivi e vivibili. Il commercio, infatti, non è soltanto un motore economico, ma anche un presidio fondamentale di socialità, sicurezza e identità urbana. Investire sulla sua vitalità significa investire sulla qualità della vita dell’intera comunità».

«Il commercio non è soltanto economia – ha detto l’assessore D’Alessandro – è anche socialità, relazione e presidio del territorio. Pensiamo all’anziano che vede chiudere il negozio di alimentari sotto casa, oppure al bar di quartiere che rappresenta un importante luogo di incontro e di socializzazione. Dietro ogni attività commerciale c’è una rete di relazioni umane che contribuisce a dare identità e vitalità ai nostri quartieri. La relazione quotidiana con il commerciante svolge una funzione fondamentale, soprattutto per le persone più fragili e per chi rischia maggiormente l’isolamento. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: il commercio è strettamente legato anche alla sicurezza urbana. Dove ci sono negozi aperti e attività, ci sono presidi di prossimità, occhi sul territorio e occasioni di incontro. Sostenere il commercio significa quindi investire anche nella vivibilità, nella coesione sociale e nella sicurezza dei nostri quartieri».