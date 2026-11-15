URBINO – Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico nelle Marche per l’intera giornata di lunedì 16 novembre. L’avviso della Protezione civile regionale riguarda le aree interne centro-settentrionali, dove sono previste nuove precipitazioni, seppur di debole intensità.

Intanto sale la conta dei danni nel Pesarese: un milione e 200 mila euro solo per le strade provinciali, cinque depuratori sommersi e due centrali dell’acquedotto allagate. «Da Fermignano in su è stata una tragedia», afferma il presidente dell’Unione montana e sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, riferendo di frane, strade chiuse e famiglie isolate.

«Non siamo più nelle condizioni di garantire, da soli, la sicurezza dei nostri cittadini», denuncia la sindaca di Borgo Pace, Romina Pierantoni, chiedendo investimenti strutturali e risorse certe. I Comuni e l’Unione montana hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità. Lunedì una nuova ricognizione dei danni.