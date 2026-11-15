La seconda edizione del Forum “Le Marche al Centro”, promosso da TEHA Group in collaborazione con Regione Marche, è stata l’occasione per fare il punto sul posizionamento competitivo delle Marche e sulle prospettive di sviluppo del territorio, a partire dalle evidenze del Rapporto del Think Tank “Le Marche al Centro”. Al centro del confronto sono state le nuove sfide per l’industria, tra innovazione tecnologica e transizione energetica, le strategie per attrarre e valorizzare i talenti, l’attrazione degli investimenti e il ruolo di infrastrutture, mobilità e logistica nel rafforzare la competitività regionale.