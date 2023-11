BELFORTE DEL CHIENTI – Un quarantenne di origini campane è stato denunciato per una sfilza di reati, compre la ricettazione. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Belforte del Chienti hanno fermato l’uomo che risiede in zona per l’impiego nella ricostruzione post-sisma. Questi ha esibito ai militari una patente con la fotografia di un soggetto dalle fattezze ben diverse dalle sue e anche i dati anagrafici destavano sospetti. Tenuto conto dell’atteggiamento sviante, gli uomini dell’Arma hanno approfondito e hanno rinvenuto all’interno del cofano 80 chili di materiale in rame, ovvero circa 60 metri di grondaie discendenti per acque piovane, schiacciate a libro per diminuirne il volume.

L’uomo aveva con sé anche due grammi di hashish e una dose di cocaina. In caserma, da ultimo, ha fornito false generalità, consegnando il documento di un parente e si è rifiutato di sottoporsi ai test antidroga. È stato denunciato per i reati di ricettazione, false dichiarazioni e attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, nonché per il reato ambientale visti i materiali trasportati. La sua patente è stata ritirata.