Un teatro dei sogni, nel vero senso della parola, pieno di sorrisi, tra ginnastica, bici, moto, calcio e pallavolo. Esanatoglia si conferma comunità viva e vogliosa di celebrare i valori dello sport, dedicando una serata alle campionesse italiane della società ginnastica Fabriano, al superbike team, eccellenza delle due ruote, ai motori rombanti del Pèdica racing team, ai ragazzi dell'asd esanatoglia calcio e all'asd esavolley, con il suo straordinario bacino di giovani atlete.

Ospite d'onore,abbracciata alle sue compagne, Sofia raffaeli, pluricampionessa della ginnastica.

Obiettivo della serata, su ispirzione degli assessori Sabrina Ubaldini e Debora Brugnola: celebrare in particolare il ruolo di allenatrici, allenatori, come riferimenti nella vita quotidiana degli atleti. Le società hanno ricevuto dalle mani del sindaco Bartocci una lavorazione su ceramica creata ad hoc dall'artista ombretta Pennesi.

L'amministrazione comunale augura a tutti gli atleti un grande in bocca al lupo per la stagione imminente, riportando la frase “lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vogliono il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita” contenuta nelle targhe realizzate da Atipico di Esanatoglia di Ombretta pennesi e consegnate alle Società Sportive intervenute dal delegato Coni Fabio Romagnoli, dal Sindaco Bartocci Luigi Nazzareno, dal Vice Sindaco Debora Brugnola, dall’Assessore Sabrina Ubaldini e dal Consigliere Comunale Luca Paganelli.

L'evento è stato ripreso integralmente dalle telecamere di èTV. Prossimamente in onda sul canale 12.