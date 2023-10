Un nuova avventura editoriale per raccontare le nostre tradizioni, ma anche per cercare di guardare al futuro. Lente d’ingrandimento: la campagna, la natura, che significa anche alimentazione, ambiente, turismo, lavoro, enogastronomia. Tutto questo nel contenitore “Naturalmente Cia”: da Giovedì su èTV canale 12 focus sulla campagna, culla della nostra società. In studio gli esperti di Cia Marche, che da oltre 40 anni tutela gli interessi degli agricoltori.

“Ogni giorno ci concentriamo sul come aiutare i nostri produttori, allevatori, agricoltori a produrre reddito – ha dichiarato il Presidente Cia Marche Alessandro Taddei – i nostri uffici accompagnano gli associati passo passo nella creazione di un’azienda, nella campagna fiscale, ma anche nelle battaglie per leggi e diritti che sostengano il settore”.

“Veniamo da una delle annate peggiori nella storia dell’agricoltura marchigiana – ha confermato il Direttore Cia Marche Massimo Sandroni – mai come in queste settimane abbiamo bisogno di dare voce ai nostri associati. La vendemmia ha avuto un calo in alcune zone del 40%, così i cereali, per non parlare delle olive minacciate dalla mosca o il miele che in alcune zone ha visto la produzione azzerata. Aggiungiamo a questo le calamità naturali come le alluvioni e le grandinate che hanno messo in ginocchio la Regione Marche e di conseguenza anche le nostre campagne. Insomma, viviamo un momento delicato, le semine del 2024 sono seriamente a rischio. C’è bisogno di agire e agire in fretta per il futuro dell’agricoltura marchigiana.

Ecco gli orari di “Naturalmente Cia” in onda su èTv canale 12 da giovedì 19 ottobre: (conduce Maurizio Socci, ndr)

canale 12

GIOVEDI’ ORE 20:45



canale 17

VENERDI’ ORE 20.45

CIA MARCHE 3′

canale 12

VENERDI’ ORE 19.45



canale 17

DOMENICA ORE 13.25