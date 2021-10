Salgono i contagi, c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva, e, purtroppo, anche una vittima. La fotografia del Covid nelle Marche nelle ultime 24 dà il conto di una situazione con poche variazioni complessive.

Ascoli a zero contagi, scende l’incidenza

Sono 68 i nuovi casi, il 10,9% dei tamponi molecolari analizzati (68 su 629), e l’1% degli antigenici (5 su 478).

Dei nuovi contagi, 21 si registrano in provincia di Pesaro Urbino, 20 a Macerata, 19 ad Ancona, 5 a Fermo e 0 ad Ascoli. Tre i casi da fuori regione. Il tasso d’incidenza settimanale scende a 24,7 (ieri 26,3).

Un nuovo paziente in intensiva, una vittima

In aumento i ricoveri, complice un nuovo paziente con gravi sintomi: sono 55 i degenti totali, di cui 14 in terapia intensiva, 12 in semi intensiva, e 29 nei reparti non intensivi. Quattro le persone nei pronto soccorso.

C’è stata purtroppo una nuova vittima: si tratta di una 95enne di Fano. I decessi totali sono 3087.