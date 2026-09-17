Grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo: il Teatro Lauro Rossi di Macerata presenta la stagione 2026/27, un cartellone di sette spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento che attraversa generi e linguaggi diversi, accompagnato da tre appuntamenti dedicati alle nuove generazioni con la rassegna Finalmente domenica!. Oltre agli spettacoli il Teatro Lauro Rossi offre anche importanti occasioni di approfondimento e condivisione dell’esperienza teatrale con Gente di Teatro, ciclo di incontri con gli artisti protagonisti delle rappresentazioni e Scuola di platea, collaudato e prezioso progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori.

“Presentiamo una stagione teatrale di alto livello che conferma il Teatro Lauro Rossi come punto di riferimento culturale non solo per Macerata, ma per l’intero territorio. Quest’anno il valore delle nostre proposte si arricchisce di un orgoglio speciale: accogliamo cittadini e visitatori in un luogo riconosciuto Patrimonio UNESCO, uno scrigno di bellezza che rende ogni rappresentazione un’esperienza unica – interviene l’assessore alla Cultura Lorella Benedetti -. Il cartellone 2026/27 sa coniugare grandi interpreti del panorama nazionale, drammaturgia contemporanea e grandi classici, spaziando dalla commedia brillante alla danza. A completare l’offerta, la stagione propone anche un appuntamento fuori abbonamento dedicato al musical, un genere che affianca alla dimensione recitativa musica e coreografia, ampliando la varietà dei linguaggi previsti in programmazione. Ma il Lauro Rossi non è solo spettacolo da applaudire: è un luogo vivo di incontro e crescita collettiva. Infatti, attraverso Gente di Teatro, il pubblico avrà l’opportunità preziosa di dialogare da vicino con le compagnie e gli artisti protagonisti della stagione, superando la barriera del palcoscenico per scoprire il dietro le quinte e la genesi delle opere. Allo stesso tempo, continuiamo a investire con forza sui giovani grazie a Scuola di Platea, un percorso collaudato che accompagna gli studenti delle scuole superiori alla visione consapevole degli spettacoli, fornendo loro gli strumenti per decodificare i linguaggi della scena e formare i cittadini di domani.

Un’attenzione fondamentale è riservata anche ai più piccoli e alle loro famiglie con la rassegna Finalmente domenica!, tre appuntamenti ideati per avvicinarli alla magia del teatro fin dall’infanzia, rendendo la domenica un momento di meraviglia e condivisione. Il Lauro Rossi si conferma così una casa della cultura aperta, inclusiva e vibrante, pronta a emozionarci ancora una volta”.

A inaugurare la stagione, il 4 e 5 novembre, sarà Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De’ Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all’età, all’amore e alla libertà femminile attraverso la storia di una scrittrice cinquantenne che si innamora di un giovane uomo. Una riflessione ironica e provocatoria sui diversi giudizi che la società riserva ancora oggi a uomini e donne. Il 12 e 13 dicembre la parola passa alla danza con Preludes – Danze al pianoforte, con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, il pianoforte dal vivo di Sofia Vasheruk e la coreografia di Massimo Moricone. Chopin, Debussy, Rachmaninov e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Il 7 e 8 gennaio è la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessisoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Yeva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Massimiliano Gallo è atteso il 26 e 27 gennaio con Malinconico. Moderatamente felice, scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità, tra lavoro, sentimenti e famiglia. Il 9 e 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno protagonisti di Lungs / Polmoni di Duncan Macmillan, regia Alberto Giusta: una commedia brillante che, attraverso il confronto di una coppia, affronta il desiderio e la paura di diventare genitori in un mondo segnato da cambiamenti e incertezze. Il 26 e 27 febbraio spazio a L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nell’adattamento e regia di Roberto Valerio, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Grottesco e visionario, il testo mette in scena ipocrisia, desiderio e perbenismo, confermando l’attualità della drammaturgia pirandelliana. A chiudere il cartellone, il 23 e 24 marzo, sarà Buongiorno Ministro! di Jordi Galceràn con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, regia di Ferdinando Ceriani e musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena.

Fuori abbonamento, il 17 gennaio, il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro in Bilico. Ambientata nella Londra dei primi del Novecento, la commedia mette a confronto aristocrazia e marginalità, intrecciando amore, equivoci e differenze sociali in una storia corale ambientata nella notte di Natale.

Accanto al cartellone in abbonamento, il Lauro Rossi propone tre appuntamenti pensati per bambini e famiglie con Finalmente domenica!. Il 6 dicembre Factory Compagnia Transadriatica presenta Pinocchio. Un bambino come tutti gli altri, scritto e diretto da Tonio De Nitto; il 31 gennaio sarà la volta di La storia di Hansel e Gretel di Crest, scritto e diretto da Michelangelo Campanale e a chiusura della rassegna, il 28 febbraio, Luna e Zenzero del Teatro Giovani Teatro Pirata, di Nadia Milani e Simone Guerro.

Rinnovo abbonamenti dal 6 al 14 ottobre, nuovi abbonamenti dal 16 ottobre. Informazioni biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.