ANCONA – Temporali anche intensi in vista nelle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per la giornata di giovedì 17 settembre, valida dalla mezzanotte fino alle 24. L’allerta riguarda le aree settentrionali e centrali della regione, sia interne sia collinari e costiere; resta invece verde il livello di criticità nelle zone meridionali.

Il peggioramento è atteso soprattutto nel pomeriggio, quando sono previsti rovesci o temporali anche intensi, inizialmente nelle zone montane e poi in spostamento verso la costa. I fenomeni dovrebbero progressivamente esaurirsi in serata. La Protezione civile ha disposto la fase di attenzione.