PORTO RECANATI – Svuotano una soffitta e i rifiuti finiscono abbandonati nelle campagne di Porto Recanati. Tre persone sono state denunciate alla Procura di Macerata per gestione illecita e abbandono di rifiuti, al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri Forestali di Recanati.

Gli accertamenti sono scattati dopo il ritrovamento, in località Scossicci, di un cumulo di rifiuti lungo una strada poderale senza sbocco: tra il materiale abbandonato un termosifone, mobili, reti da letto, materassi e un divano.

Attraverso testimonianze e immagini della videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire il percorso dei rifiuti, provenienti dallo sgombero della soffitta di un’abitazione privata a Belforte del Chienti. Per il trasporto era stato noleggiato un furgone a Porto Recanati, successivamente affidato ad altre due persone che, secondo quanto ricostruito, avrebbero scaricato l’intero carico nelle campagne.

Il mezzo è stato sequestrato e ai due conducenti è stata ritirata la patente. Per i tre denunciati, oltre alle sanzioni previste in base alle rispettive responsabilità, scatterà anche l’obbligo di ripristinare l’area, rimuovendo tutti i rifiuti abbandonati.