SENIGALLIA – E’ ricominciato a piovere, per ora in modo molto lieve, nella zona dell’hinterland senigalliese dove giovedì sera il maltempo e le esondazioni di fiumi e torrenti hanno causato dieci morti, tre dispersi, sfollati e ingentissimi danni.

In particolare a Barbara (Ancona) è caduta qualche goccia di pioggia e il cielo si sta coprendo di dense nuvole nere. Il sindaco Riccardo Pasqualini partecipa a una riunione con la Regione in videoconferenza per fare il punto della situazione e dei soccorsi

“In considerazione delle condizioni attuali e delle precipitazioni previste per oggi, le strade potrebbero diventare estremamente pericolose. Non percorrere le strade se non in caso di estrema necessita’”. Così il comune di Senigallia attraverso la pagina facebook invita i cittadini alla prudenza alla luce della nuova allerta meteo diramata per la giornata di oggi in tutta la Regione dalla protezione civile.

Le maggiore criticità sono previste nelle province dell’anconetano e del pesarese per criticità idrogeologiche dovute all’alluvione della scorsa notte. Nel bollettino è contenuto anche un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate lungo la costa.

Il comune invita anche le persone ad attenersi alle seguenti istruzioni: “chiunque stia pulendo i locali a piano terra, appena inizia a piovere, deve recarsi immediatamente ai piani alti oppure allontanarsi. Chi, nelle zone alluvionate, ancora si trova nelle case che non hanno un piano alto deve recarsi immediatamente presso il seminario di via Mercantini.