ANCONA – Aveva 58 anni ma con un quadro clinico già gravato da patologie pregresse l’uomo di Civitanova che si spento all’ospedale di Pesaro. E’ il decesso Covid numero 3063 nelle Marche. Ed è anche la ventesima vittima della quarta ondata, iniziata a metà luglio che in queste settimane sta scemando. Nelle ultime 24 ore si registrano 84 ricoveri, tre in meno rispetto a 24 ore: nei reparti più critici, nelle rianimazioni, ci sono 26 persone, una in meno rispetto a ieri. Ma sono tre i nuovi ricoveri nei reparti non ordinari, mentre i pazienti positivi in attesa nei pronto soccorso sono 4, 6 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio. Dei 105 nuovi contagi 29 sono stati rilevati in provincia di Pesaro Urbino; seguono i casi delle province di Ancona (21), Ascoli Piceno (17), Macerata (16); Fermo (10); 12 da fuori regione. Le persone con sintomi sono 18. In totale tra tamponi molecolari e antigenici rapidi il rapporto positivi/testati è del 6%. L’incidenza dei contagiati ogni 100 mila abitanti scende a 52,28. Secondo l’ultimo aggiornamento settimanale delle mappe elaborate dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che si basa principalmente sul dato dell’incidenza fa passare da rosso a giallo il colore delle Marche.