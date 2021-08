ANCONA – Torna a superare quota 100 il numero di nuovi casi nelle Marche. Ulteriore aumento di ricoveri, ma non si registra alcun decesso.

Il contagio

Sono 101 i nuovi casi su 1060 tamponi molecolari con un tasso di positività al 9.5% e un’incidenza di 73.73 casi ogni 100 mila abitanti. La provincia che traina il numero di positivi è quella di Ancona con 35, a seguire Ascoli Piceno (18), Fermo (13), Macerata e Pesaro-Urbino (12). Mentre sono 11 i casi da fuori regione.

Dei 101 casi, 32 sono contatti domestici, 27 contatti stretti di positivi, 19 sintomatici. Per altri 16 casi si stanno svolgendo le indagini epidemiologiche.

I ricoveri

Lieve aumento dei pazienti negli ospedali: due in più per un totale di 47. Un nuovo ricoverato nelle terapie intensive (8), due in più nelle semi intensive (4) e uno in meno nei reparti non critici (35). Cresce ancora il numero di pazienti in attesa nei Pronto Soccorso (+1) che diventano 15. Sale il totale di dimessi e guariti fino a 102.126 (+76).

Le vittime

Un altro giorno senza decessi, col totale che rimane invariato a 3043 dall’inizio dell’emergenza.