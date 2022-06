ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in zona Passetto per recuperare la carcassa di un delfino sugli scogli.

Sul posto la squadra della Sezione Navale VVF ha prelevato la carcassa per trasportarla alla banchina 1 del porto di Ancona dove è stata presa in carico dal personale della Guardia Costiera per lo smaltimento.