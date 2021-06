Covid nelle Marche: 21 nuovi casi. Covid nelle Marche: 21 nuovi casi. Ancora tre giorni e scatta il “bianco”: mascherina, auto, ristorante, ecco le regole

I dati. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2265 tamponi: 1185 nel percorso nuove diagnosi (di cui 339 screening con percorso Antigenico) e 1080 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 21 (5 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 2 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (5 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.339 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

Ancora tre giorni e scatta il “bianco”: mascherina, auto, ristorante, ecco le regole. Ancora tre giorni di giallo, e da lunedì anche le Marche andranno in bianco, la colorazione con meno restrizioni. Il che non significa zero restrizioni: mascherina, auto, ristorante, ecco le regole.

Appartengono alla Zona bianca le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso.

Coprifuoco

Il coprifuoco non è in vigore nella Zona Bianca.

Le misure per bar, ristoranti e auto

Mentre le regole per la Zona Gialla prevedono che, dal 1° giugno, i locali possano riprendere le attività anche al chiuso, con il limite orario legato al coprifuoco, in Zona Bianca cade anche questo ultimo limite. Si applicano comunque le linee guida per le riaperture stilate dalla Conferenza delle Regioni. All’aperto cade il limite per il numero di posti al tavolo, resta il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso, il numero massimo di posti passa da 4 a 6. In auto resta ancora il divieto di far sedere non conviventi accanto al guidatore; massimo due persone non conviventi dietro, con sedile al centro vuoto, e mascherine per tutti.

Mascherine e divieti

Le riaperture non vogliono essere un “libera tutti”, rimangono obblighi e divieti volti a ostacolare la diffusione dei contagi. Resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.