MACERATA – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale Septempedana, a Villa Potenza di Macerata.



Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto il centauro, un uomo di 65 anni, è finito violentemente a terra. Per lui è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La donna alla guida dell’auto è stata invece trasportata al pronto soccorso di Macerata.