ANCONA – Traffico in tilt lungo la statale a Torrette di Ancona per un incidente che ha coinvolto due auto e un camion che trasportava un trattore nella bisarca. Quest’ultimo ha preso fuoco. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ancona con due squadre. Al momento non vengono segnalati feriti ma la Statale è bloccata. Al lavoro anche la Polizia e i Vigili Urbani di Ancona per deviare il traffico dal luogo dell’incidente.