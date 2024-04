FALCONARA – Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scende in pista ad Ancona con un nuovo collegamento: dal prossimo 8 novembre si potrà volare alla volta di Barcellona.

La nuova rotta prevede due frequenze alla settimana – il lunedì e il venerdì – e un’offerta di più di 9.000 posti in vendita.

Con questo collegamento diretto verso la Spagna, il vettore amplia la propria offerta per il 2024 presso lo scalo marchigiano, con 7 destinazioni disponibili e un’offerta complessiva di oltre 170 mila posti in vendita. Per Ancona si tratta del ripristino del collegamento, dopo quello, tagliato dopo pochissimi mesi, da Aeroitalia (che ha poi rinunciato ai voli di continuità territoriale dallo scalo marchigiano per Roma, Milano e Napoli).



“Siamo molto felici di arricchire la nostra proposta, contribuendo a generare nuovi flussi turistici e rendendo la città di Ancona e tutto il territorio locale sempre più connessi con le principali mete europee” dice Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ricordando che dal prossimo giugno decollerà il collegamento con Atene.

L’ad di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna ricorda invece che i voli verso Atene e Barcellona di Volotea si aggiungono al “grande successo della prima rotta internazionale lanciata da Volotea lo scorso maggio, Parigi Orly”.

Per il 2024 sono 7 i collegamenti Volotea disponibili da Ancona: 4 in Italia (Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 1 in Grecia (Atene, novità 2024), 1 in Francia (Parigi Orly) e 1 in Spagna (Barcellona, novità 2024). Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.