Celebrato lo scorso 12 novembre un traguardo speciale: 50 anni esatti dalla fondazione del Laboratorio ProAvis, un centro diagnostico che ha saputo crescere e diventare un punto di riferimento per la comunità di Macerata e provincia.

Il 12 novembre 1974 segnava l’inizio di una grande avventura: i fondatori Alberto Poloni, Guido Rapanelli ed Enzo Sarnari aprivano un piccolo laboratorio di analisi nei locali di Avis Donatori. Da semplici esami manuali realizzati con cura e precisione, è nato ProAvis, oggi un punto di riferimento per la diagnostica a Macerata, forte di cinquant’anni di impegno per la salute e l’innovazione.

A celebrare questo importante traguardo si sono uniti ospiti di spicco, tra cui il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Gianluca Pasqui e il Sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli e la Vice Sindaco Francesca D'Alessandro che hanno portato il loro saluto ufficiale e riconosciuto il contributo essenziale di ProAvis alla salute e al benessere della comunità. Presenti all’evento anche Alberto Poloni, co fondatore e oggi direttore, Alessandro Rapanelli figlio di Guido Rapanelli, oggi responsabile del Laboratorio e la Sig.ra Loreana Fermani, moglie di Guido, oggi Amministratrice del Laboratorio.

Nel corso della celebrazione, una tavola rotonda durante la quale il Dott. Marco Di Stefano, specialista nelle apparecchiature diagnostiche Gold Standard Roche introdotte per la prima volta in Centro Italia proprio da ProAvis, ha illustrato il ruolo della tecnologia di punta nel migliorare la qualità del lavoro clinico. Sono intervenuti anche il Presidente dell'Ordine dei Medici il Dott. Mari Romano e il Dott. Gabriele Brandoni a sottolineare come ProAvis si sia sempre impegnata per la prevenzione e la salute pubblica, con un’offerta ampliata che oggi include cardiologia, ecografia, medicina del lavoro, ostetricia, prelievi domiciliari e assistenza infermieristica.

ProAvis non è solo a Macerata ma anche a Mogliano con il nome di CROCE BIANCA, ad Appignano CORI e in tutta la provincia, compresa la comunità montana con i punti prelievi a : PIEDIRIPA, CORRIDONIA, LORO PICENO, PETRIOLO, MONTE SAN MARTINO, GUALDO, PENNA SAN GIOVANNI, e SARNANO per un totale di 11 punti prelievo. Il forte legame con Avis Donatori, mantenuto vivo con la donazione dell’1% della struttura e dell’edificio originario, è un segno tangibile della gratitudine di ProAvis verso la comunità. Questa collaborazione ha ispirato l’open day offerto dal Laboratorio nella giornata di ieri pensato per ringraziare pazienti, collaboratori e famiglie che, nel corso di mezzo secolo, hanno reso possibile questa storia di successo. L'evento si è concluso con una festa informale: un aperitivo, musica dal vivo, brindisi e una grande torta celebrativa hanno riunito clienti, collaboratori e famiglie in un clima festoso e cordiale.

Cinquant’anni di dedizione, precisione e innovazione sono stati celebrati con lo stesso spirito di appartenenza e impegno che ha caratterizzato ProAvis sin dai suoi inizi – un simbolo di eccellenza e un punto di riferimento per la salute della comunità.