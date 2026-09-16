In Corte d’Appello ad Ancona nuova udienza per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso a 27 anni con 23 coltellate da Michael Alessandrini, il 20 febbraio 2022, nella sua abitazione di via Gavelli a Pesaro. L’imputato, amico della vittima, è stato condannato in primo grado a 24 anni di carcere.

In aula sono stati illustrati gli esiti della nuova perizia psichiatrica disposta dalla Corte su richiesta della difesa, per accertare la capacità di Alessandrini di partecipare consapevolmente al processo e valutarne la pericolosità sociale. Lo psichiatra Stefano Ferracuti ha riferito che, dal punto di vista clinico, non sono emerse differenze sostanziali rispetto alle precedenti valutazioni.

Al termine dell’udienza Alessandrini ha chiesto di leggere una lettera nella quale ha domandato scusa per il delitto e parlato delle cure che sta seguendo. Parole che hanno scatenato la reazione di Laura Gentilucci, madre di Pierpaolo: «Un nuovo sfregio».

La prossima udienza è stata fissata per l’11 novembre. La discussione si concentrerà sulle aggravanti e sulle attenuanti generiche.