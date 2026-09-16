Torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026 Sharper. L’appuntamento, che si svolge in contemporanea in numerose città europee, è per venerdì 25 settembre nel centro di Ancona. L’iniziativa è organizzata dall’Università Politecnica delle Marche (Univpm) e animerà la città dalle 17 fino alle 22,30 circa.

Oltre 100 iniziative animeranno il centro di Ancona grazie a circa 320 ricercatori e ricercatrici, dal pomeriggio fino a sera, tra gli stand laboratori a cielo aperto, dimostrazioni, interviste e incontri sul palco di piazza Roma. Le cinque aree culturali dell’Università Politecnica delle Marche racconteranno il proprio impegno nella ricerca e nell’innovazione, dalla robotica umanoide alla medicina digitale, dalla tutela della biodiversità alle sfide della sostenibilità. Il programma è pensato per avvicinare il pubblico ai risultati della scienza e al lavoro quotidiano delle ricercatrici e dei ricercatori.