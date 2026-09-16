MACERATA – Una piccola disavventura a lieto fine questa mattina a Macerata. Un gattino, scivolato all’interno di un pozzetto per lo scarico delle acque piovane, è rimasto incastrato in una conduttura nel garage di un’abitazione privata, in contrada Acque Salate.

A liberarlo sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 8.45. Per raggiungere il piccolo felino la squadra ha dovuto tagliare e rimuovere la copertura del pozzetto con un flessibile elettrico, riuscendo così ad accedere alla tubazione.

Un intervento delicato, durato circa due ore, ma concluso nel migliore dei modi: il gattino è stato recuperato sano e salvo e riconsegnato al suo proprietario.