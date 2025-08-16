Si sono concluse positivamente le ricerche della donna scomparsa oggi tra le località di San Giovanni e San Cerbone, nel territorio di Arquata del Tronto. La cercatrice di funghi, che non aveva fatto ritorno all’appuntamento fissato con i familiari, è stata rintracciata dopo diverse ore in una zona impervia nei pressi di Monte Pidocchi, a oltre 1.400 metri di quota.

Era scivolata e non riusciva a muoversi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con il presidio di Arquata e l’elicottero “Drago 156” del Reparto volo di Pescara, insieme al Soccorso alpino, per prestarle assistenza e portarla in salvo.