ASCOLI PICENO – Metalcoat, azienda leader nel settore dei rivestimenti metallici con uno stabilimento anche ad Ascoli Piceno ha presentato un’offerta formale per l’acquisizione della società Ascoli Calcio 1898 Fc, recentemente retrocessa dal campionato di serie B in seria C.

Ne dà notizia una nota dello Studio Chiesa nella quale si legge che l’offerta avanzata da Metalcoat “riflette non solo un forte e concreto impegno finanziario, ma anche una visione strategica a lungo termine per il rafforzamento e la crescita della società calcistica”.



“Siamo entusiasti di questa opportunità e pronti a investire nel futuro dell’Ascoli Calcio” ha dichiarato Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato di Metalcoat aggiungendo che “il nostro obiettivo è quello di supportare la squadra e il territorio che essa rappresenta e che la sostiene”. Metalcoat, con una lunga storia di successi e innovazione nel settore industriale, intende mettere a disposizione dell’Ascoli Calcio non solo risorse economiche, ma anche competenze manageriali che possano aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi sportivi.

“Questa offerta rappresenta una dichiarazione di fiducia nel potenziale della squadra e del territorio – ha aggiunto Trombetta Cappellani.- Siamo determinati a lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali e i tifosi per costruire un futuro ricco di soddisfazioni”.

Si attende ora la risposta ufficiale di Massimo Pulcinelli, patron della società bianconera.