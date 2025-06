È fissata per domani mattina alle ore 11.30 l'udienza di convalida dell'arresto di Nikollaq Hudhra – 55 anni – l'ex marito di Gentiana Hudhra, la donna albanese 45enne, uccisa a coltellate sabato scorso a Tolentino, in provincia di Macerata. L'uomo, recluso nel carcere anconetano di Montacuto, non verrà scortato davanti al giudice in Tribunale a Macerata ma resterà collegato da remoto, dall'istituto circondariale, all'udienza tramite una piattaforma online. Il 55enne, arrestato poco dopo il delitto mentre era ancora seduto su una panchina davanti al cadavere dell'ex moglie, nel primo interrogatorio, oltre ad ammettere il femminicidio, ha confessato di aver più volte pensato di uccidere l'ex moglie: nella sua mente cercava l'occasione propizia per farlo, pur senza essere mai passato all'azione prima di quel giorno