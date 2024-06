Una tartaruga marina ha scelto di deporre il suo nido sulla spiaggia di Cupra Marittima (AP).

E’ il secondo nido sulle spiagge delle Marche, in precedenza era stato deposto a Pesaro nel 2019.



La scoperta solo circa 70 ore dopo, grazie a un video pubblicato su Facebook, nel quale la tartaruga coperta di sabbia riprendeva la strada del mare presumibilmente la notte tra il 12 e 13 giugno.



Sul posto sono intervenuti gli operatori delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e la Fondazione Cetacea (con deroga per la gestione dei nidi in Emilia Romagna e Marche): il veterinario Nicola Ridolfi e i soci Donatella Sordelli e Emidio Scarponi, coordinati a distanza da Piero Carlino del Centro Recupero Tartarughe Marine – Museo di Calimera hanno individuato e messo in sicurezza il nido.

Pur essendo a meno di 10 metri dalla battigia non è stato possibile traslocare il nido a causa del troppo tempo trascorso dal momento della deposizione. Nei prossimi giorni si aprirà un tavolo per il coordinamento delle azioni future sul nido con Capitaneria di Porto, amministrazione comunale, l’Unità di Ricerca e Didattica dell’Università di Camerino, coordinati da Fondazione Cetacea che ne ha la responsabilità scientifica.



L’appello della Fondazione Cetacea, che ha reso noto la scoperta del nuovo nido, è di segnalare tempestivamente in caso di avvistamento di tartarughe marine.