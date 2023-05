Marche, ci risiamo. A poche ore dall’anniversario dell’alluvione del settembre scorso, le Marche sono nuovamente nella morsa del maltempo. Fiumi da paura, strade allagate, e la pioggia che secondo le previsioni non darà tregua almeno fino a domani.

Tra le situazioni più difficili, un albero che si è abbattuto sulla Superstrada all’altezza di Civitanova, bloccando completamente la doppia corsia, in modo estremamente pericoloso. Addirittura, la punta dell’albero arrivava oltre il jersey, occupando parte della corsia di sorpasso in direzione Macerata. Pare che per miracolo non ci siano state auto colpite: ricordiamo che in quel tratto il limite di velocità è di 110km/h.

Grande preoccupazione per il livello dei fiumi, con il Misa e il Foglia attenzionati speciali. Al momento non risulterebbero esondazioni importanti, ma a tenere col fiato sospeso è la situazione del mare ingrossato, che è spinto da forte vento proveniente da est e non permette ai fiumi di scaricare la portata d’acqua.

Allagamenti si segnalano in diversi quartieri di Senigallia (Saline e Cesane), Marotta, Marzocca e Ancona (Zona Baraccola). Particolarmente complessa la situazione sulla Superstrada all’altezza dell’uscita per Sforzacosta di Macerata, con la strada allagata e le auto incolonnate.