POLLENZA – “Sono molto rammaricato per quanto accaduto, perché tra l’altro non imputabile a nessuno, se non a una fatalità meccanica non riconducibile ad errore umano”. Sono le parole del presidente del Cosmari e sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, dopo l’incendio che ieri sera ha interessato un capannone dello stabilimento di località Piane Chienti.

Le fiamme sono partite da un nastro trasportatore dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati all’interno del primo capannone, di fianco alla palazzina uffici, “fermo da qualche ora”, specifica il Cosmari. Entrati in funzione l’impianto antincendio e l’allarme, sono subito intervenuti gli operatori in servizio in quelle ore. Sul posto sono poi arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Civitanova Marche, con 10 mezzi e 18 uomini. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, il 118, lo stesso Pezzanesi, il dg del Cosmari Giuseppe Giampaoli e il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, che hanno seguito costantemente l’evolversi della situazione, insieme al presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli.

Le fiamme, partite dal nastro trasportare per cause accidentali da accertare, sono state domate nel giro di un’ora e sono state evitate conseguenze ben più gravi. “I danni – spiega il Cosmari – hanno interessato l’area del nastro trasportatore, la copertura del capannone e una cabina dell’impianto elettrico tanto che tutta la sede è rimasta senza energia elettrica che si conta di poter ripristinare in tarda mattinata”.

Stamattina nell’impianto era rimasta una sola squadra di vigili del fuoco per la bonifica e il controllo del sito, con l’Arpam che ha eseguito le rilevazioni ambientali. “Si precisa che, malgrado questo incidente – aggiunge il Cosmari – il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti verrà comunque garantito senza problemi e che si stanno vagliando soluzioni atte a riattivare l’impianto nel minor tempo possibile, evitando disservizi”.

“Un incidente – continua Pezzanesi – avvenuto a poca distanza dall’altro che ci aveva scosso e ci aveva messo in difficoltà calcolando che il Cosmari svolge un lavoro enorme e fondamentale sotto l’aspetto ambientale, salutistico e per il decoro delle nostre città. Avremmo pensato e desiderato in questo clima pasquale a tutt’altro in confronto a quanto accaduto. Grazie a tutti i sistemi di prevenzione perfettamente funzionanti il danno è molto contenuto e naturalmente ci fa pensare di poter ripristinare tutto in maniera perfetta. Comunque dopo questa ennesima battaglia contro la sorte voglio dire grazie, con tutto il cuore, essendo stato stanotte al loro fianco ai vigili del fuoco, ai dipendenti del Cosmari, al direttore Giampaoli che anche in questa occasione è stato pronto ad intervenire. Ancora una volta abbiamo avuto testimonianza del nostro spirito di squadra e dell’attaccamento dei nostri dipendenti all’azienda. Quelli presenti si sono subito adoperati per contenere l’incendio e alcuni, appena appresa la notizia, hanno subito raggiunto la sede per rendersi utili”.