#Vaccini, è il giorno dell’Open Day al Paolinelli di Ancona per i bimbi in età pediatrica. “Sono oltre 600 le prenotazioni che abbiamo ricevuto – spiega ai microfoni di èTV il Dott. Claudio Martini, Direttore del Distretto 7 Asur Marche – tutto si sta svolgendo in modo ordinato e tranquillo. Alle famiglie ricordiamo che è una occasione importante per proteggere i loro figli contro il Covid, in particolare dopo il sopraggiungere delle nuove varianti”.

“Sono contento di avere questa opportunità, per questo ho portato a vaccinarsi i miei due figli di 7 e 9 anni – ha spiegato Andrea Valla – ho una laurea in Ingegneria Biomedica e mi fido della Scienza”.

Al Paolinelli la prenotazione è obbligatoria, ma alle famiglie che arrivano sprovviste viene suggerito di tornare e portare i bimbi dopo le 17:30 per provare a ottenere comunque la vaccinazione. I bambini di 5-11 anni sono accolti oltre che dai pediatri anche dal personale volontario e alla Fondazione Salesi.

Ogni bambino deve arrivare accompagnato da un adulto e con la modulistica già firmata (autocertificazione, modulo di consenso e scheda anamnestica) reperibile al momento della prenotazione sulla piattaforma, che in automatico fisserà già l’appuntamento per la dose successiva a distanza di 3 settimane.