Recanati: “Io, medico di famiglia, ora dico basta ai no vax. Guarirò chi protesta ma poi lo ricuserò”. La scelta del Dott. Giorgetti.

Questo il messaggio affisso alla porta del suo ambulatorio: «Caro paziente, il Covid ha devastato la vita umana e professionale. Fino a oggi il vaccino è l’unica arma per non ammalarsi. Se ha qualche dubbio o timore, sono a disposizione. Se invece crede che il vaccino sia una pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia è pregato di cambiare ambulatorio perché non tollero queste accuse stupide e offensive».

L’Ambulatorio del Dott. Giorgetti si trova al centro di Recanati. “Ho detto basta, è il momento di reagire – ha spiegato il medico – d’ora in avanti ricuserò i pazienti no vax, ovviamente dopo averli guariti. Andrò alla Asl e spiegherò le mie ragioni. Il nostro lavoro – ha aggiunto – Il nostro lavoro è basato sul rapporto fiduciario col malato. Se manca non ha senso che sia io ad assisterlo. Siccome credo in quello che faccio, non ammetto più di essere bersaglio di ingiurie e accuse da parte dei no vax”.