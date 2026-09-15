MONTEFORTINO – Nella serata di ieri i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico delle Marche sono intervenuti nella zona dell’Infernaccetto dell’Ambro, in località Montefortino (Fermo) per prestare assistenza a due escursionisti tedeschi che avevano perso il sentiero di rientro.



I due si trovavano poco sopra il santuario della Madonna dell’Ambro e, dopo aver smarrito la traccia di discesa, erano rimasti bloccati all’interno del bosco. L’allarme è stato lanciato dagli stessi escursionisti intorno alle 20,30. Le squadre dei vigili del fuoco, prima con un mezzo 4×4 e poi a piedi, e del soccorso alpino hanno individuato e raggiunto i due escursionisti, entrambi in buone condizioni, accompagnandoli poi fino all’Ambro, dove avevano lasciato la propria automobile. L’intervento si è concluso con il rientro in sicurezza dei due escursionisti.