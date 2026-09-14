Al via la nuova stagione televisiva 2026-2027 con la prima puntata del nostro appuntamento dedicato ai consumatori.

Il format resta quello che conoscete: una chiacchierata con un referente di Adiconsum Marche per affrontare temi di attualità e fornire ai nostri telespettatori informazioni utili per diventare consumatori sempre più consapevoli e informati.

In questa puntata parliamo di vacanze a settembre e “Buy Now, Pay Later” (BNPL), la formula di finanziamento che negli ultimi mesi sta conquistando sempre più consumatori, grazie alla sua praticità e rapidità.

Ma dietro la comodità di “compra ora, paga dopo” si possono nascondere insidie e rischi. Quali sono? E cosa è importante sapere prima di scegliere questa forma di pagamento?