JESI – Attimi di grande apprensione nella serata di ieri all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Intorno alle 22 un principio di incendio si è sviluppato all’interno della struttura, provocando una fitta coltre di fumo che si è propagata verso il Pronto Soccorso, rendendo necessaria l’evacuazione temporanea dei pazienti all’esterno.

Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un locale adibito alla manutenzione degli elettromedicali, situato esattamente al piano superiore rispetto ai locali del Pronto Soccorso. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e l’attivazione immediata del sistema antincendio hanno impedito al rogo e al fumo di estendersi ai reparti dei livelli superiori, circoscrivendo l’emergenza ed evitando conseguenze peggiori per i pazienti e per gli operatori presenti.

Pazienti all’esterno, poi il rientro a mezzanotte

Sul posto si sono precipitati il Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, insieme al Direttore Generale della Ast di Ancona e al Direttore Sanitario. A coordinare le operazioni d’emergenza sul campo il responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’ingegner Tittarelli, i dirigenti della Direzione Medica Ospedaliera (le dottoresse Bacelli e Paolorossi), il Direttore del Pronto Soccorso dottor Caroli e il Direttore del 118 dottor Giusti, affiancati da Forze dell’Ordine e Protezione Civile.

Poco dopo la mezzanotte, terminate le verifiche dei Vigili del Fuoco che hanno accertato la completa bonifica dal fumo, i pazienti sono stati fatti rientrare all’interno del reparto. Il Pronto Soccorso è così tornato pienamente operativo e, intorno alle 2:30 della notte, la situazione è rientrata completamente alla normalità.

I ringraziamenti delle istituzioni

Non si registrano feriti o intossicati, ma solo tanta paura. Sono ora in corso gli opportuni accertamenti per chiarire le cause che hanno innescato le fiamme.

“Da una situazione emergenziale come questa è estremamente gratificante vedere che ci sia ancora tanta gente che, nel momento del bisogno, è capace di buttare il cuore oltre l’ostacolo con un così grande senso di responsabilità”, ha commentato la Direzione Aziendale dell’Ast.

Parole di plauso e gratitudine anche da parte del sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, che ha ringraziato calorosamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario e tutti i soccorritori per la rapidità e la professionalità con cui hanno gestito l’emergenza.