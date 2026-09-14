È il sindaco Daniele Silvetti a far suonare la prima campanella per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Alla De Amicis, pieno centro di Ancona, arriva con gli assessori Antonella Andreoli e Stefano Tombolini e accoglie l’ingresso di piccoli studenti e studentesse dell’infanzia e della primaria. Le scuole tornano a popolarsi e accanto alle emozioni di mamme, papà e nonni, c’è quella dei giovani che iniziano un nuovo percorso. Alla vigilia, il primo cittadino aveva augurato agli alunni di coltivare i loro talenti e la capacità di immaginare il futuro, mantenendo la mente curiosa e il cuore aperto.