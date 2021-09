ANCONA – La quarta ondata va scemando e scende l’incidenza dei positivi anche nelle Marche: siamo sotto i 60 casi ogni 100 mila abitanti, come si evince dai dati del Servizio Salute della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 173 nuovi casi positivi con un rapporto positivi/testati del 7,7% contando complessivamente sia molecolari che antigenici.

Il maggior numero di casi, come ormai accade nelle ultime settimane si registra nella provincia di Macerata con 59 nuovi contagi Covid. Non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore: il bilancio più triste è di 3061 persone che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche. Le vittime della variante Delta, o meglio la quarta ondata iniziata a metà luglio, sono 18. Stabile la situazione all’interno degli ospedali marchigiani, con 27 persone in rianimazione e in totale 83 ricoverati, uno in più rispetto a ieri, considerando anche le aree sub intensive e quelle mediche ordinarie.