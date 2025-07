ANCONA – In arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese che hanno subito danni a seguito dell’alluvione del 2024, sono stato emanati i decreti di liquidazione.

Sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni che riguardano tutte le cinque province delle Marche ed interessano 705 famiglie, che avranno un ristoro di 5 mila euro, e 215 attività produttive, che potranno essere ristorate fino a 20 mila euro. Il totale delle somme che sono state stanziate ammonta a € 6.048.772, di cui € 3.299.405 per attività produttive e € 2.749.367 per le famiglie. Rispettato l’impegno preso dal presidente Acquaroli di arrivare entro metà luglio a emanare i decreti.

Il commissario Acquaroli nell’esprimere soddisfazione per l’attività svolta, e per il fatto che i ristori potranno ora raggiungere tutte le famiglie e le imprese che hanno subito realmente danni, ricorda anche che è stato necessario ampliare il perimetro individuato nelle prime ore dell’emergenza, con una complessa attività svolta assieme alla Direzione regionale ed al Dipartimento nazionale di Protezione civile che ha permesso di non escludere dai ristori importanti territori colpiti dall’evento che tuttavia non avevano sbocco diretto sul mare, come era invece previsto dall’iniziale decretazione di urgenza.

«Questi ristori rappresentano un passo concreto verso la ripartenza delle comunità colpite –sottolinea l’assessore Stefano Aguzzi –. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con serietà e dedizione in questi mesi difficili. Il nostro impegno ora è concentrato anche su un piano strutturale di prevenzione, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e al tessuto produttivo delle Marche».

La struttura guidata dal vice commissario Babini ha infatti seguito tutta la complessa procedura di verifica e controllo delle richieste pervenute, in costante contatto con la Protezione civile nazionale, che ha consentito di raggiungere questo importante risultato per il territorio, per le persone e le attività colpite dalla alluvione del settembre 2024.