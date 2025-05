Come trasformare le criticità in opportunità è il titolo della ventesima edizione della scuola per imprenditori della Confartigianato di Ancona Pesaro Urbino: un percorso di alta formazione gratuito per fornire strumenti utili in un mondo che cambia, dalla gestione del personale, marketing, comunicazione, Intelligenza artificiale, cybersecurity e sostenibilità. Prima lezione sulle risorse umane per il futuro con il Prof. Graziano Cucchi, docente dell’Università Politecnica delle Marche.