ASCOLI PICENO – Due cantieri nelle province di Ascoli Piceno e Fermo sono stati sospesi dall’ispettorato del lavoro per gravi violazioni delle norme di sicurezza, con sanzioni che superano i 20.000 euro. Le ispezioni hanno evidenziato irregolarità, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. Nel primo cantiere, la sospensione è stata attuata poiché la ditta appaltatrice non possedeva la patente a punti recentemente introdotta. Sono state inflitte sanzioni anche per l’uso di un ponteggio inadeguato. Nel secondo cantiere, la chiusura è stata decisa a causa di impalcature non sicure. Infine, in un terzo caso, è stata contestata all’impresa l’assenza di smaltimento dell’amianto e la presenza di aperture pericolose nell’impalcatura.