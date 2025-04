Un cambio di approccio, un utilizzo maggiore della tecnologia, ma sempre col paziente al centro. In questo caso la donna. Tutto ciò grazie alla tecnica di ultima generazione Total Aesthetic Breast and Reconstruction, in uso nell'unità operativa di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per la ricostruzione del seno afflitto da patologie oncologiche