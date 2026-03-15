ANCONA – Un 56enne motociclista anconetano è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ad Ancona tra il Poggio e la provinciale del Conero: secondo una prima ricostruzione, la moto viaggiava in direzione Ancona mentre l’auto, un Suv Mercedes di cui gli occupanti sono rimasti illesi, era diretta verso Sirolo.



Dopo lo scontro, il centauro è caduto a terra e ha riportato diverse lesioni: il ferito è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Subito è stato assistito dai sanitari del 118, prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona a Torrette. La dinamica dello scontro, quasi frontale, è al vaglio della Polizia Locale che sta conducendo sul posto tutti i rilievi; gli agenti stanno chiudendo la Sp 1 all’altezza della rotatoria di Portonovo per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dopo l’incidente.