ANCONA – Una lite che degenera in aggressione, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia. E’ avvenuto questa mattina intorno alle 6 a in un parcheggio della Baraccola.



Gli agenti della Squadra Volanti di Ancona, chiamati sul posto, hanno trovato un gruppo di ragazzi maggiorenni che hanno riferito di essere stati avvicinati da giovane coetaneo loro conoscente. Il giovane, con atteggiamento molesto, avrebbe preteso un passaggio verso casa e, a seguito del rifiuto ricevuto, avrebbe poi aggredito fisicamente alcuni di loro, prima di essere definitivamente allontanato dal gruppo.



Sul posto è intervenuto anche il 118 e uno dei ragazzi è stato portato in ospedale per accertamenti. Poco dopo la polizia ha rintracciato il giovane nei paraggi. Il ragazzo ha fornito agli operatori una versione diversa dei fatti, asserendo di aver avuto un diverbio dettato da futili motivi e di essersi limitato a difendersi.